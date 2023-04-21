Хорнер: если раньше доработка машины была похожа на спринт, то сейчас это скорее марафон

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о доработке машины в 2023 году.
«Думаю, у нас возникнут сложности с доработкой этой машины, если посмотреть на то количество времени работы в аэродинамической трубе, которое у нас есть в сравнении с соперниками. Это значительная разница. Но что есть, то есть. Нам просто нужно делать всё возможное с нашими ресурсами, быть эффективными, результативными и избирательными в том, что мы развиваем, и в том, как распределяем своё время.
За последние пару лет в Формуле-1 произошла настоящая революция. Теперь очень важно грамотно распределять ресурсы. Раньше же у нас был своего рода спринт в вопросе работы с машиной. Сейчас же это больше похоже на марафон, где важно грамотно распределять ресурсы, и, конечно же, есть ещё много переменных, таких как аварии и ущерб от них, который может существенно повлиять на возможности доработки машины», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.
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