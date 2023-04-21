Марк Хьюз считает, что возвращение Эллисона в «Мерседес» нацелено на проект на сезон-2024

Известный технический эксперт Марк Хьюз считает, что возвращение Джеймса Эллисона в «Мерседес» нацелено на сезон-2024, а не на нынешний сезон.

«Пройдя долгий путь по ложному пути, «Мерседес» фактически рассчитывает начать всё заново со своей машиной 2024 года, которая, как мы можем предположить, будет гораздо больше похожа на «Ред Булл» по концепции. Эллисон возглавит этот проект, в то время как Эллиот будет работать на долгосрочных исследованиях и распределении технических ресурсов, уделяя особое внимание 2026 году», — написал Хьюз в своей колонке на The Race.

Напомним, британский инженер Джеймс Эллисон вернётся на должность технического директора, а Майк Эллиот, который ранее занимал пост Эллисона, будет отвечать за общие и стратегические вопросы. Эллисон покинул технический отдел «Мерседеса» летом 2021 года. Пост технического директора в немецкой команде он занимал с 2017 по 2021 год. За это время «Мерседес» четыре раза выигрывал Кубок конструкторов.