В Liberty Media не ждут проблем при подписании нового Договора Согласия
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Генеральный директор Liberty Media Грег Маффеи уверен, что у руководства Формулы-1 и команд не возникнет проблем с подписанием нового Договора Согласия.
«Стефано Доменикали и я уже говорили о следующем Договоре Согласия и о том, что нам может понадобиться и когда начинать обсуждение. Мы думаем, что в интересах всех сторон — нашей, ФИА и команд — закрепить наш коллективный успех и показать миру, что мы вместе движемся вперёд. Поэтому, думаю, мы не будем тянуть до последнего, как это было при подписании предыдущего Договора», — приводит слова Маффеи RacingNews365.
В настоящий момент действует восьмой Договор Согласия, который был подписан перед сезоном-2021.Он будет действовать до окончания сезона-2025.
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