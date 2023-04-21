Роб Смедли не исключил своего возвращения в Формулу-1

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли признался, что он может вернуться в Формулу-1.
«Нет, я не скучаю по работе гоночным инженером, я давно этим не занимался. Когда работал в «Уильямсе», я руководил всей командой, так что это было совершенно другой опыт. Я говорил об этом много раз, если будет правильный проект, а мне это будет интересно, то, конечно, я отвечу «да», но это должен быть правильный проект. Мне повезло, что я до сих пор получаю предложения вернуться в Формулу-1, но я не хочу возвращаться в чемпионат просто чтобы что-то наверстать, я хотел бы работать в команде, у которой есть большие возможности и она стремится к победам.
Любой человек всегда скучает по этим воскресеньям, когда вы участвуете в гонках в той или иной степени. Это наркотик, от которого нельзя просто так избавиться, испытывая его на себе на протяжении 20 с лишним лет», — приводит слова Роба Смедли PlanetF1.
- 21 апреля 2023
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