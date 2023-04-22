В «Мерседесе» пересмотрят программу работы Мика Шумахера

Команда Формулы-1 «Мерседес» пересмотрит программу работы резервного пилота Мика Шумахера, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, Мик, начиная с этапа в Имоле, не будет приезжать на этапы с гоночной бригадой, как прежде.
Вместо этого, как сообщает источник, Шумахер будет проводить пятничные тренировки на симуляторе команды, помогая инженерам в работе с настройками и сбором данных. При этом сразу после этого Мик будет отправляться на этап первым же рейсом, чтобы прибыть на трассу и присутствовать там в субботу.
Сообщается, что эта программа может измениться только в том случае, если ему придётся заменить кого-то из пилотов «Мерседеса» или «Макларена».
На ближайших этапах в Баку и Майами Шумахер, как и прежде, будет проводить на трассе весь уикенд.
Судя по всему, изменения программы коснутся только европейской части сезона чемпионата мира.
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