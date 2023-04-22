Цунода: старался копировать стиль Алонсо и смог восемь кругов сдерживать Хэмилтона

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о том, что продолжает учиться у других гонщиков, и привёл в пример двукратного чемпиона мира пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
«Я учусь многому у других гонщиков, но в первую очередь у Фернандо Алонсо. Помню, как в 2021-м году Хэмилтон меня атаковал и я старался обороняться, но через четыре круга он меня всё равно обогнал. Потом от Льюиса защищался Алонсо, и я многому научился. Обратил внимание, как Фернандо располагает машину и в каких поворотах он старается оторваться. Хэмилтону было сложно в последнем повороте, думаю, Алонсо понимал это и старался максимально отыграться именно там, чтобы потом не позволить обогнать себя на прямых. Я многому научился, наблюдая за этим.
Я оказался в похожей ситуации в Турции и оборонялся от Хэмилтона. Старался копировать стиль Алонсо, поэтому мне удалось сдерживать Льюиса восемь кругов», — сказал Цунода в подкасте Beyond the Grid.
- 22 апреля 2023
-
14:00
-
13:14
-
12:27
-
11:08
-
10:44
-
09:20
-
00:42
- 21 апреля 2023
-
23:56
-
22:47
-
21:46
-
21:42
-
20:11
-
19:56
-
19:48
-
18:52
-
18:47
-
18:00
-
17:53
-
17:01
-
16:34
-
16:10
-
15:12
-
14:51
-
14:24
-
13:24
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:30
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:30
-
09:00