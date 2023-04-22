Цунода: старался копировать стиль Алонсо и смог восемь кругов сдерживать Хэмилтона

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о том, что продолжает учиться у других гонщиков, и привёл в пример двукратного чемпиона мира пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Я учусь многому у других гонщиков, но в первую очередь у Фернандо Алонсо. Помню, как в 2021-м году Хэмилтон меня атаковал и я старался обороняться, но через четыре круга он меня всё равно обогнал. Потом от Льюиса защищался Алонсо, и я многому научился. Обратил внимание, как Фернандо располагает машину и в каких поворотах он старается оторваться. Хэмилтону было сложно в последнем повороте, думаю, Алонсо понимал это и старался максимально отыграться именно там, чтобы потом не позволить обогнать себя на прямых. Я многому научился, наблюдая за этим.

Я оказался в похожей ситуации в Турции и оборонялся от Хэмилтона. Старался копировать стиль Алонсо, поэтому мне удалось сдерживать Льюиса восемь кругов», — сказал Цунода в подкасте Beyond the Grid.