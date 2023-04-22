Вассёр: будет ошибкой сосредоточиться на соперниках, а не на себе

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем возобновлении Формулы-1. С 28 по 30 апреля состоится следующий этап чемпионата — Гран-при Азербайджана.

«Было бы ошибкой сосредоточиться на «Ред Булл», «Мерседесе» и «Астон Мартине», а не на себе. Нужно извлекать максимум и сосредоточиться на себе. Между вторым и третьим этапом нам удалось сделать шаг вперёд, мы сделали некоторые обновления. Полагаю, что в Австралии проблема была не в потенциале машины, а в том, как мы выжимали скорость. Этому следует уделить внимание.

Этап в Баку очень важен, потому что будут две квалификации и две гонки. Команда должна реализовать потенциал болида. И трасса в Баку абсолютно другая. Но главное сейчас — сосредоточиться на себе и сделать всё возможное, а не на других», — цитирует Вассёра Autosport.