Цунода: я болельщик Алонсо, не могу поверить, что гоняюсь с ним вместе

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода признался, что является фанатом двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который в нынешнем сезоне Формулы-1 выступает за «Астон Мартин».

«С уважением отношусь ко всем гонщикам, но я болельщик Алонсо, потому что он нравится моему отцу. Мне было 12 лет, когда мы приехали в Сузуку. Отец мне рассказывал, что Алонсо проезжает последний поворот предельно близко к белой линии и показывает хороший результат на каждом круге. И с тех пор я следил за Фернандо. Не могу поверить, что гоняюсь вместе с ним. Это невероятно, представить не мог такого.

Алонсо очень дружелюбный и приятный парень. Я очень хотел обменяться шлемами с ним, но боялся попросить об этом. А в прошлом году он сам подошёл ко мне и предложил это. Я был в шоке, хоть и старался скрыть своё счастье. После обмена сразу позвонил отцу», — сказал Цунода в подкасте Beyond The Grid.