Отец Джорджа Расселла рассказал, что пилот провалил экзамен по вождению в 17 лет

Стив Расселл, отец британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, признался, что его сын провалил экзамен по вождению в 17 лет.
«Был случай, когда Джордж не потрудился должным образом, это вызвало настоящий переполох. Он в 17 лет провалил первый экзамен по вождению, так как посчитал, что быть хорошим гонщиком достаточно. Он был в ярости, считал, что экзаменатор допустил ошибку. Мы вернулись туда, чтобы Джордж мог поспорить с ним, и это прошло не очень гладко, скажем так. Эти парни из Формулы-1 хороши на треке, но на обычной дороге уступают своим отцам», — приводит слова Расселла-старшего GPFans с ссылкой на The Times.
В прошлом году Джордж Расселл выиграл первую гонку в карьере в Формуле-1. Пилот «Мерседеса» стал победителем Гран-при Бразилии.
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