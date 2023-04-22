Цунода: не чувствую негативной энергии в команде

Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода поделился мыслями об атмосфере в команде на фоне неудачных результатов в первых трёх гонках сезона.

«Конечно, мы недовольны результатами, но мы всегда остаёмся позитивными. Мы вполне доволны работой на трассе, мы всегда выжимали из машины 100 процентов, а это — самое главное. Команда понимает, в каком направлении развивать машину. Что до инженерных моментов, то мы прикладываем 100 процентов усилий, чтобы улучшить машину, и в Фаэнце прекрасно понимают, что делать.

Отлично, что коллектив движется в одном направлении, так что у меня всё ещё позитивный настрой. Мы всегда нацелены на очки. Я не чувствую негативной энергии в команде», — приводит слова Юки Цуноды Autosport.

В первых трёх гонках сезона команде удалось набрать единственное очко благодаря фининшу Юки Цуноды на 10-й позиции на Гран-при Австралии.