Де Врис рассказал о целях «Альфа Таури» в 2023 году

Голландский гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис поделился мыслями об атмосфере в команде на фоне неудачных результатов в первых трёх гонках сезона.

«В команде отличная атмосфера. Но мы хотим сражаться и продвинуться дальше. Разумеется, хотелось бы оказаться повыше и побороться за очки, и, надеюсь, что в ходе сезона это получится», — приводит слова Ника де Вриса Autosport.

В первых трёх гонках сезона команде удалось набрать единственное очко благодаря фининшу Юки Цуноды на 10-й позиции на Гран-при Австралии.

Ник де Врис дважды финишировал 14-м и не добрался до финиша в Австралии, однако был классифицирован на 15-й позиции.

Лидирует в чемпионате Макс Ферстаппен, одержав две победы и один раз финишировав вторым.