Спортивный директор «Альфа Ромео»: Леклер — самый совершенный гонщик, с которым я работал

Спортивный директор «Альфа Ромео» Беат Цендер высказался о пилоте «Феррари», представителе Монако Шарле Леклере.
«Как я считаю, Шарль – огромный талант и, пожалуй, наиболее совершенный гонщик из всех, с кем я работал. Он стремится лучше понять этот спорт, разобраться в технических вопросах, сомневается в себе, возможно, иногда даже чересчур, но он способен к здоровой самокритике. В моих глазах это отличает его от большинства других пилотов, он никогда не перекладывает ответственность на кого-то ещё, а винит себя», — приводит слова Цендера RacingNews365.
Леклер по итогам прошлого сезона стал вице-чемпионом Формулы-1, уступив только пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
По итогам первых трёх гонок сезона-2023 Леклер занимает десятое место в личном зачёте.
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