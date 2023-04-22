Марко: у «Феррари» есть более серьёзные проблемы, чем разговоры о контракте Сайнса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о слухах о возможном переходе Карлоса Сайнса из «Феррари» в «Ауди» в 2026 году.

«Сейчас любой может опубликовать в сети что угодно. Новости больше не поддаются контролю. Почему «Феррари» должна расставаться с Карлосом Сайнсом? В этом нет никакого смысла. Карлос хорошо выполняет свою работу, а у команды сейчас есть и более серьёзные проблемы, чем разговоры о контракте Сайнса», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.

Ранее Сайнс отреагировал на слухи о том, что он является главным претендентом на место пилота в «Ауди», отметив, что его раздражают подобные слухи.

На данный момент Сайнc занимает пятое место в общем зачёте с 20 очками против 38 у занимающего четвёртое место Льюиса Хэмилтона. Лидером является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками.