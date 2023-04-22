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Сейвуд — о фейковом интервью с Шумахером: самая глупая история этого перерыва

Сейвуд — о фейковом интервью с Шумахером: самая глупая история этого перерыва
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Известный журналист и эксперт Джо Сейвуд высказался на тему публикации фейкового интервью с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.

«Самая глупая история этого перерыва, кажется, была в одном немецком издании, которое опубликовало интервью с Михаэлем Шумахером, созданное с помощью искусственного интеллекта. Это можно охарактеризовать только как странную и очень плохую идею. О Михаэле и его карьере ещё многое предстоит написать, но фальшивые интервью в этом не помогут. Однажды наступит момент, когда можно будет правильно объяснить эту сложную личность. Но пока он не настал», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.

Напомним, на этой неделе было опубликовано интервью с Шумахером, которое на самом деле было сгенерировано искусственным интеллектом. Мелким шрифтом была приписка «выглядит как настоящее».

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