«Порше» заметила трещину в монококе машины лидера чемпионата Ф-Е только через два месяца

Команда Формулы-Е «Порше» сообщила, что обнаружила трещину в монококе немецкого гонщика Паскаля Верляйна, так что пилоту сменили шасси перед этапом в Берлине. Об этом информирует GPBlog.

Примечательно, что Верляйн одержал две победы в Диръии — на втором и третьем этапе сезона, и уверенно лидировал в чемпионате, однако на этапе в Индии в феврале попал в аварию, и его результаты пошли на спад. Пилот жаловался на странное поведение машины, но в команде не нашли при первичных проверках ничего необычного. Однако после очередной проверки в монококе болида была выявлена трещина.

Любопытно, что, даже несмотря на такие проблемы с машиной, Верляйн стабильно приезжал в десятке и сохранил лидерство в чемпионате — на его счету сейчас 94 очка, и он на 23 балла опережает ближайшего преследователя, Ника Кэссиди.