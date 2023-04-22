Пиастри назвал Норриса «эталоном»

Австралийский новичок «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём напарнике, британском гонщике Ландо Норрисе.

«Как уже говорил Ландо, мы работаем очень похожим образом с точки зрения того, что мы хотим видеть от машины. Это очень хорошо для команды, особенно для команды инженеров, потому что это даёт нам чёткое направление работы.

Я определённо многому научился у Ландо не только в том, как пилотировать конкретно этот болид, но и в том, как мы проводим собрания, разборы полётов, обращаем внимание на детали и тому подобное. Всегда есть области, в которых нужно прибавлять, и очень здорово иметь в команде такого человека, как Норрис, в качестве эталона», — приводит слова Оскара Пиастри SpeedCafe.