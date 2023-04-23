Алонсо рассказал, в каком случае его возраст может стать проблемой

Двукратный чемпион Формулы-1, испанский гонщик Фернандо Алонсо высказался о своём возрасте. В июле Алонсо исполнится 42 года.

«Я не могу выиграть восемь титулов чемпиона мира, чтобы обогнать Михаэля Шумахера. Но я точно проведу 400 гонок. Если бы молодой гонщик обогнал меня на последнем круге в сложной физически гонке, возраст был бы недостатком, но так не происходит. Так что возраст приносит только пользу — за счёт опыта», — приводит слова Фернандо Алонсо F1-Insider.

Гран-при Австралии, прошедший три недели назад, стал для Алонсо 359-м Гран-при в карьере. Отметки в 400 Гран-при Алонсо должен достичь уже в 2024 году.

В трёх гонках сезона-2023 Фернандо Алонсо три раза финишировал на третьей позиции.