Гран-при Монако может не состояться из-за протестов во Франции

Проведение Гран-при Монако под угрозой срыва из-за возможного отключения электроэнергии, которые являются частью протестов во Франции. Об этом сообщает Racingnews365.

Во Франции пенсионный возраст будет увеличен с 62 до 64 лет, и отныне люди будут иметь право на полную пенсию только в том случае, если они проработали не менее 43 лет. В стране проходит множество акций протеста, в том числе профсоюза CGT Energie, работающего в энергетическом секторе.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил у граждан 100 дней на стабилизацию ситуации, но профсоюз пообещал в ответ 100 дней действий и гнева. Например, профсоюз выразил намерение отключать электроэнергию во время крупных мероприятий, таких как Гран-при Монако и теннисный турнир «Ролан Гаррос».

Ранее CGT Energy взяла на себя ответственность за два предыдущих отключения электроэнергии в аэропорту Монпелье и в школе в Эро, которую посетил Макрон.

Проведение Гран-при Монако запланировано с 26 по 28 мая.