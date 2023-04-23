Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Corriere dello Sport: «Феррари» переманила двух инженеров из «Ред Булл»

«Феррари» сумела переманить в команду двух инженеров «Ред Булл», сообщает издание Corriere dello Sport. При этом отмечается, что оба неназванных специалиста приступят к работе в итальянском гоночном коллективе только в 2024 году.

Таким образом, в «Феррари» продолжают кадровые перестановки. Так, по ходу текущего сезона Формулы-1 свой пост покинул главный стратег «Скудерии» Иньяки Руэда. Также Давид Санчес, возглавлявший отдел разработки аэродинамики, принял решение продолжить работу в «Макларене».

Напомним, по окончании прошлого сезона «Феррари» также покинул руководитель команды Маттиа Бинотто. Его место занял Фредерик Вассёр.

В нынешнем сезоне Формулы-1 после трёх этапов «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов с 26 набранными очками.