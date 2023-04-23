Зафнауэр: с точки зрения лимита бюджета думаю, что всё будет хорошо

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался по поводу ущерба, который понесла команда в результате аварий на Гран-при Австралии, а также поделился планами по подготовке к Гран-при Азербайджана.

«С точки зрения лимита бюджета я думаю, что всё будет хорошо, насколько я знаю. Так что не думаю, что есть какие-то опасения. Это будет дорого стоить, но с точки зрения денег, вероятно, это было бы гораздо менее затратно, если бы этого не произошло.

Для подготовки деталей к следующей гонке я пока не знаю, как это отразится. Пока ещё рано говорить об этом, но мы сделаем всё возможное, чтобы доставить достаточное количество запчастей к следующей гонке и чтобы провести обновление, которое мы планируем», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.