Зафнауэр: с точки зрения лимита бюджета думаю, что всё будет хорошо
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался по поводу ущерба, который понесла команда в результате аварий на Гран-при Австралии, а также поделился планами по подготовке к Гран-при Азербайджана.
«С точки зрения лимита бюджета я думаю, что всё будет хорошо, насколько я знаю. Так что не думаю, что есть какие-то опасения. Это будет дорого стоить, но с точки зрения денег, вероятно, это было бы гораздо менее затратно, если бы этого не произошло.
Для подготовки деталей к следующей гонке я пока не знаю, как это отразится. Пока ещё рано говорить об этом, но мы сделаем всё возможное, чтобы доставить достаточное количество запчастей к следующей гонке и чтобы провести обновление, которое мы планируем», — приводит слова Зафнауэра Racingnews365.
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