В «Альпин» считают, что смогут конкурировать с «Мерседесом» в ближайших гонках

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что обновления, которые команда привезёт в Баку, помогут ей конкурировать в гонках с «Мерседесом».

«Не опасаюсь обновлений «Мерседеса». Мы считаем, что можем бороться с ними. У нас тоже планируются обновления. Крупный пакет обновлений мы привезём на Гран-при Азербайджана, потом некоторые детали добавятся в Майами. Мы будем активно работать. Конечно, очень важно, чтобы все новинки прижились после установки. И важно получить хорошую корреляцию с данными с симуляторов. В прошлом году у нас всё было хорошо. Если продолжим активно развивать машину, то будет навязывать борьбу конкурентам», — цитирует Зафнауэра GP Today.

Гран-при Азербайджана пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.