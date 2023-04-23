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Лео Туррини: Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом»

Лео Туррини: Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом»
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Известный итальянский журналист Формулы-1 Лео Туррини сообщил, что пилот «Феррари» Шарль Леклер всерьёз рассматривает возможность перехода в «Мерседес» в будущем и ведёт переговоры с немецким гоночным коллективом.

«Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом», это секрет Полишинеля. Об этом знают все, в том числе и в Маранелло. Леклер понимает, что время идёт, и знает, что если Льюис Хэмилтон решит уйти, то «Мерседес» захочет получить пилота чемпионского уровня в напарники Джорджу Расселлу», — написал Туррини в своей колонке в Quotidiano Nationale.

Напомним, действующий контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года, и ранее уже неоднократно появлялись слухи о том, что монегаском интересуется «Мерседес».

Контракт Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом», в свою очередь, истекает в конце нынешнего сезона.

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