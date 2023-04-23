«Мы столкнулись в туалете». Расселл рассказал историю знакомства с Оскаром Пиастри

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл рассказал о знакомстве с действующим гонщиком «Макларена» и чемпионом Формулы-2 австралийцем Оскаром Пиастри.

«Кажется, впервые я встретил Оскара Пиастри в 2020 году, мы летели прямым рейсом из Лондона в Перт. Я летел на Гран-при Австралии, он также там выступал, кажется, на тот момент он был ещё юниором.

Мы столкнулись друг с другом в туалете, когда приземлились в Перте. Я спросил: «Вы Оскар Пиастри, верно?» А он сказал: «Да, приятно познакомиться». Мы перекинулись парой фраз. Не думаю, что мы стояли рядом в туалете, но мы вместе помыли руки», – приводит слова Расселла издание GPFans.

Ранее отец Джорджа Расселла рассказал, что пилот провалил экзамен по вождению в 17 лет.