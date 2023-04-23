Леклер высказался об увлечении музыкой и ответил, намерен ли опубликовывать свои песни

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, известный умением игры на пианино, высказался о своём увлечении музыкой. Спортсмен признался, что в свободное от работы время сочиняет песни, которые пока не планирует опубликовывать в интернете.

«Да, я занимаюсь музыкой сейчас. И это не станет публичным. Я лишь хочу сказать, что делаю это для себя, я пытаюсь сочинять песни, но это только начало», – приводит слова Леклера издание Motorsport Week.

Напомним, действующий контракт Шарля Леклера с «Феррари» рассчитан до конца 2024 года и ранее уже неоднократно появлялись слухи о том, что монегаском интересуется «Мерседес». В настоящий момент, после трёх Гран-при чемпионата, Леклер занимает десятое место в личном зачёте.