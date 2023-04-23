Бывший сотрудник «Макларена» и «Феррари»: Хэмилтон ведёт себя как избалованный мальчик
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Бывший сотрудник «Макларена» и «Феррари» Хоан Вилладельпрат высказался по поводу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Хэмилтон сыт по горло, и если он не выигрывает, то ведёт себя как избалованный маленький мальчик: либо ты выигрываешь, либо ломаешь игрушки.
Он нытик. Шины, стратегия, он всё ставит под сомнение, и он облажался. Когда у тебя есть партнёр по команде, который быстрее тебя, это нормально, нужно просто замолчать», — приводит слова Вилладельпрата Daily Express.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британский пилот шесть раз становился чемпионом мира в составе немецкого гоночного коллектива.
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