Бывший сотрудник «Макларена» и «Феррари»: Хэмилтон ведёт себя как избалованный мальчик

Бывший сотрудник «Макларена» и «Феррари» Хоан Вилладельпрат высказался по поводу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Хэмилтон сыт по горло, и если он не выигрывает, то ведёт себя как избалованный маленький мальчик: либо ты выигрываешь, либо ломаешь игрушки.

Он нытик. Шины, стратегия, он всё ставит под сомнение, и он облажался. Когда у тебя есть партнёр по команде, который быстрее тебя, это нормально, нужно просто замолчать», — приводит слова Вилладельпрата Daily Express.

Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. Британский пилот шесть раз становился чемпионом мира в составе немецкого гоночного коллектива.