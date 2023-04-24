Хельмут Марко объяснил, почему обратил внимание на Ферстаппена, впервые его встретив

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, готовящийся 27 апреля отпраздновать 80-летний юбилей, поделился воспоминаниями о первой встрече с будущим чемпионом Формулы-1 и пилотом команды голландцем Максом Ферстаппеном.

«Это было в 2014 году в Граце (город в Австрии. – Прим. «Чемпионата»). Обычно я говорю с молодым пилотом 20–30 минут, но разговор с Максом продлился два часа. Его отношение к делу сразу бросалось в глаза. Полная сосредоточенность на своей карьере, у него была поставленная цель – Формула-1. Он не сомневался в том, что добьётся успеха. Вам нужна подобная уверенность, однако это было очень необычно», – приводит слова Марко издание Racingnews365.

Ранее в интервью Марко рассказал о гонке Формулы-1, из-за которой он ослеп на один глаз.

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