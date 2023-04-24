Марко рассказал, по какой причине Леклер может расторгнуть контракт с «Феррари»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что в контракте Шарля Леклера с «Феррари» может быть пункт, согласно которому монегаск должен набрать определённое количество очков для продления соглашения.

Ранее инсайдер Лео Туррини написал в своей колонке о том, что Леклер ведёт переговоры с «Мерседесом».

«Такие оговорки о результатах работы — обычное дело сегодня. В них говорится, что гонщик должен набрать определённое количество очков в определённый момент сезона, обычно в конце лета, чтобы контракт был автоматически продлён.

Если этого не происходит, обе стороны имеют возможность расторгнуть контракт. Именно по этой причине Себастьян Феттель смог так легко перейти в «Феррари» в 2015 году», — приводит слова Марко GrandPX.news.