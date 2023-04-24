Масса собрал группу юристов, чтобы через суд лишить Хэмилтона титула 2008 года

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил о намерении через суд добиваться аннулирования результатов Гран-при Сингапура 2008 года. Об этом информирует Motorsport Brazil.
По сведениям источника, Масса уже сформировал группу юристов, которая работает над этим вопросом. Сообщается также, что Фелипе не намерен делать каких-либо публичных заявлений относительно своих следующих шагов.
Напомним, в финале сезона-2008 Масса уступил в титульной гонке из-за того, что на последнем круге Гран-при Бразилии Льюису Хэмилтону удалось опередить столкнувшегося с проблемами с выбором шин Тимо Глока. Это был первый титул Льюиса в карьере. Льюис опередил Фелипе всего на одно очко. Не так давно бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Масса должен был выиграть тот чемпионат. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков.
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