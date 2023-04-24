Брэду Питту разрешили проехать один круг на ГП Великобритании для съёмок фильма об Ф-1

Звёздный голливудский актёр Брэд Питт получил разрешение проехать один круг перед гонкой Гран-при Великобритании этого сезона. Об этом информирует The Sun. Питт играет в фильме, одним из продюсеров которого является британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Рискованный шаг, в результате которого на кону стоят миллиарды фунтов, которые стоят болиды, был продиктован боссами. И всё для того, чтобы кадры получились максимально реалистичными», — говорится в тексте источника.
По сюжету Брэд играет опытного гонщика Формулы-1, который возвращается в паддок, чтобы стать наставником для молодого пилота. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.
Гран-при Великобритании состоится с 7 по 9 июля.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
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