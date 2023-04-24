Источник: владельцы Ф-1 нацелены на покупку IndyCar, чтобы сделать из неё серию поддержки

Авторитетный журналист Питер Уиндзор заявил, что американская компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, изучает возможность приобретения IndyCar, чтобы сделать из неё серию поддержки для «Королевских гонок». Уиндзор допустил, что в случае успеха в осуществлении сделки IndyCar отойдёт от овальных трасс в пользу автодромов и городских трасс, а дизайн автомобилей будет больше соответствовать болидам Формулы-1.
«Одна из вещей, над которой сейчас работает Liberty, и должен сказать, это неплохая идея, заключается в покупке IndyCar, чтобы сделать её фактически американской серией поддержки для Формулы-1. Думаю, это довольно дельная идея, ведь в таком случае появилась бы возможность найти место для многих хороших, талантливых гонщиков, которые не могут пробиться в Формулу-1», — приводит слова Уиндзора PlanetF1 со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.
Самые знаменитые аварии напарников в Формуле-1:
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