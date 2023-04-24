Экс-пилот Ф-1 — о финише Гран-при Австралии: это выглядело не очень хорошо

Бывший пилот Формулы-1 Стефан Йоханссон поделился мнением о спортивном регламенте Формулы-1, приведя в пример Гран-при Австралии – 2023 и Гран-при Абу-Даби – 2021.

«Если взять, например, Австралию-2023 и Абу-Даби-2021, то очевидно, что если это было целью, а мы должны предположить, что так и было, то всё должно было закончиться под зелёным флагом.

Это, конечно, выглядело не очень хорошо, с какой бы стороны вы на это ни посмотрели. Я не уверен, что это исходит строго от гоночной дирекции или что у них есть определённые приказы или директивы, которым они должны следовать ради шоу. Но это выглядело не очень хорошо, это точно. Я думаю, что это можно было сделать по-другому.

Вместо этого у вас есть буквально один круг, где все просто налетают друг на друга — это меняет весь исход события только ради того, чтобы не финишировать за машиной безопасности. Это полностью меняет гонку, ты всю гонку едешь на пределе, а в итоге получаешь случайный штраф или выбываешь на рестарте, или что-то ещё, так что я не думаю, что это самый справедливый способ закончить гонку для команд или гонщиков», — приводит слова Йоханссона PlanetF1.

Напомним, в ходе гонки Гран-при Абу-Даби – 2021 дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.