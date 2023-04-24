«Я нервничаю». Глава «Астон Мартин» высказался о трудностях Гран-при Азербайджана

Глава «Астон Мартин» Майк Крак признался, что переживает из-за предстоящего Гран-при Азербайджана, который пройдёт с 28 по 30 апреля в Баку.

По мнению Крака, вторая квалификация и спринт могут создать дополнительную нагрузку на бюджеты команд из-за риска повреждений.

«Я нервничаю из-за спринта в Баку, потому что у вас просто не хватит времени на ремонт, если будут серьёзные повреждения. Потому что сразу же после спринта вы должны накрыть машины чехлами, а утром на ремонт будет отведено всего три-четыре часа.

Риски высоки, хотя в Баку не так уж и тяжело обгонять. Если вы решаетесь на то, чтобы сделать это в поворотах, то сильно рискуете. Но мне кажется, что шоу получится хорошим», – приводит слова Крака издание Motorsport.