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Шварцман стал седьмым на тестах Формулы-E в Германии, Квят — десятый

В Берлине (Германия) завершились тесты новичков Формулы-E. Российский пилот Роберт Шварцман, выступивший за команду «Пенске», занял седьмое место. Ещё один россиянин и бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят из команды NIO стал десятым. Победителем же стал чемпион Формулы-2 в сезоне-2022, бразилец Фелипе Другович.

Формула-Е. Тесты новичков. Классификация:

1. Фелипе Другович (Maserati MSG Racing) – 1.05,509

2. Виктор Мартинс (Nissan Formula E Team) +0,101

3. Зэйн Малоуни (Avalanche Andretti Formula E) +0,110

4. Лука Гьотто (Nissan Formula E Team) +0,271

5. Шелдон ван дер Линд (Jaguar TCS Racing) +0,305

6. Джехан Дарувала (MAHIDRA RACING) +0,413

7. Роберт Шварцман (DS PENSKE) +0,414

8. Люк Браунинг (NEOM McLaren Formula E Team) +0,435

9. Дэвид Бекманн (TAG Heuer Porsche Formula E Team) +0,487

10. Даниил Квят (NIO 333 Racing FE Team) +0,503