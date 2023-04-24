Шварцман стал седьмым на тестах Формулы-E в Германии, Квят — десятый

В Берлине (Германия) завершились тесты новичков Формулы-E. Российский пилот Роберт Шварцман, выступивший за команду «Пенске», занял седьмое место. Ещё один россиянин и бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят из команды NIO стал десятым. Победителем же стал чемпион Формулы-2 в сезоне-2022, бразилец Фелипе Другович.
Формула-Е. Тесты новичков. Классификация:
1. Фелипе Другович (Maserati MSG Racing) – 1.05,509
2. Виктор Мартинс (Nissan Formula E Team) +0,101
3. Зэйн Малоуни (Avalanche Andretti Formula E) +0,110
4. Лука Гьотто (Nissan Formula E Team) +0,271
5. Шелдон ван дер Линд (Jaguar TCS Racing) +0,305
6. Джехан Дарувала (MAHIDRA RACING) +0,413
7. Роберт Шварцман (DS PENSKE) +0,414
8. Люк Браунинг (NEOM McLaren Formula E Team) +0,435
9. Дэвид Бекманн (TAG Heuer Porsche Formula E Team) +0,487
10. Даниил Квят (NIO 333 Racing FE Team) +0,503
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