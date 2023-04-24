Чемпион Ф-1: у Сайнса блестящая карьера в «Феррари»

Двукратный чемпион мира бразилец Эмерсон Фиттипальди высказался о пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе, который, по его мнению, по праву занимает своё место в итальянской команде.

«Каким я вижу сотрудничество «Феррари» и Карлоса Сайнса? Команда находится на этапе выздоровления с Вассёром в качестве руководителя, и я уверен, что так будет и дальше. У Сайнса блестящая карьера в «Феррари». Он быстр и стабильно борется за высокие места. Конкурировать с «Ред Булл» тяжело, но я уверен, «Феррари» продолжит прогрессировать по ходу сезона», – приводит слова Фиттипальди издание AS.

Ранее в интервью Сайнс прокомментировал слух о том, что он является главным претендентом на место пилота в «Ауди», готовящейся войти в «Королевские гонки» в 2026 году.

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