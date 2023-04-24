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Алонсо иронично отреагировал на слух о его отношениях с певицей Тейлор Свифт

Алонсо иронично отреагировал на слух о его отношениях с певицей Тейлор Свифт
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Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо иронично отреагировал на слухи о его отношениях со всемирно известной американской поп-исполнительницей Тейлор Свифт.

Гонщик опубликовал видео в социальных сетях, в котором он буднично сидит в своём смартфоне, однако поклонники сразу же заметили, что на фоне играет композиция Свифт под названием Carma из её десятого студийного альбома Midnights (2022).

Напомним, в начале апреля стало известно, что Алонсо прекратил отношения со своей девушкой – австрийской телеведущей Андреа Шлагер.

В настоящий момент после трёх Гран-при испанец занимает третье место в личном зачёте пилотов, уступая только Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

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