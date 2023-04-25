Марко отреагировал на новость о своей возможной замене на Феттеля в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новость, согласно которой четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель может заменить его в австрийской команде.
«Мы всё ещё поддерживаем связь друг с другом. Себ на данный момент всё ещё находится в стадии самопознания, и я не думаю, что он снова захочет посещать все гонки и работать больше при значительно меньшей оплате!» — приводит слова Марко Blick.
Помимо четырёх чемпионских титулов в Формуле-1, Себастьян также трижды становился вице-чемпионом «Королевских гонок» и ещё один раз был бронзовым призёром. Начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. С 2009 по 2014 год был в «Ред Булл» (титулы завоевал именно там).
Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:
- 25 апреля 2023
-
10:30
-
10:06
-
00:08
- 24 апреля 2023
-
23:35
-
22:46
-
21:39
-
20:33
-
19:44
-
19:08
-
18:40
-
17:35
-
17:26
-
15:53
-
15:01
-
14:10
-
13:34
-
13:25
-
12:57
-
12:52
-
12:02
-
11:56
-
11:41
-
11:20
-
10:08
-
02:53
-
00:23
- 23 апреля 2023
-
23:07
-
22:58
-
21:37
-
20:33
-
20:24
-
19:35
-
18:47
-
17:38
-
15:52