Марко отреагировал на новость о своей возможной замене на Феттеля в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал новость, согласно которой четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель может заменить его в австрийской команде.

«Мы всё ещё поддерживаем связь друг с другом. Себ на данный момент всё ещё находится в стадии самопознания, и я не думаю, что он снова захочет посещать все гонки и работать больше при значительно меньшей оплате!» — приводит слова Марко Blick.

Помимо четырёх чемпионских титулов в Формуле-1, Себастьян также трижды становился вице-чемпионом «Королевских гонок» и ещё один раз был бронзовым призёром. Начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. С 2009 по 2014 год был в «Ред Булл» (титулы завоевал именно там).

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