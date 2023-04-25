Штайнер: мы довольны тем, насколько догнали «Феррари» по сравнению с прошлым годом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу связи команды с «Феррари».

«Мы используем ту же подвеску, ту же коробку передач, тот же двигатель, ту же гидравлику, ту же электронику. Мы знаем, что если будем работать хорошо, то можем оказаться на том же месте, что и «Феррари».

Что нам нужно сделать, так это улучшить аэродинамику, потому что тогда мы сможем двигаться дальше. В этом году мы вполне довольны тем, насколько догнали «Феррари» по сравнению с прошлым годом. Но, опять же, было бы фантастично, если бы они доминировали в чемпионате мира, потому что тогда мы могли бы быть третьими или четвёртыми! Но это не так, однако мы обязаны прогрессировать», — приводит слова Штайнера Racingnews365.