Хельмут Марко — о «Феррари»: не понимаю, почему Вассёр видит всё в позитивном свете

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал краткий комментарий по поводу выступления конкурентов австрийской команды, «Мерседеса» и «Феррари», в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В «Мерседесе», очевидно, хотят иметь представление, смогут ли они привезти в Баку обновления. «Феррари» до сих пор выступала ниже своих возможностей. Однако я не понимаю, почему руководитель команды Вассёр видит всё в позитивном свете», — приводит слова Марко Blick.

В настоящий момент «Ред Булл» уверенно лидирует в Кубке конструкторов. После трёх Гран-при в активе австрийского гоночного коллектива 123 очка. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (65 баллов). Топ-3 замыкает «Мерседес», на счету которого 56 очков. У «Феррари» 26 очков, итальянская команда на четвёртом месте.

Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло: