Источник: гоночный директор «Феррари» покинет команду ради перехода в «Альфа Таури»
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Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис подписал контракт с «Альфа Таури». Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Мекис будет работать вместе с директором команды Францем Тостом, с которым он уже работал в годы «Торо Россо», когда он был главой инженеров команды.
67-летний Тост недавно заявил о своём намерении покинуть Формулу-1 в течение трёх лет, так что у Мекиса может появиться возможность возглавить команду в 2026 году.
Мекис стал ещё одним человеком, покидающим «Феррари», после ухода аэродинамика Давида Санчеса, который уже перешёл в «Макларен».
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