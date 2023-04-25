Источник: гоночный директор «Феррари» покинет команду ради перехода в «Альфа Таури»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис подписал контракт с «Альфа Таури». Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Мекис будет работать вместе с директором команды Францем Тостом, с которым он уже работал в годы «Торо Россо», когда он был главой инженеров команды.

67-летний Тост недавно заявил о своём намерении покинуть Формулу-1 в течение трёх лет, так что у Мекиса может появиться возможность возглавить команду в 2026 году.

Мекис стал ещё одним человеком, покидающим «Феррари», после ухода аэродинамика Давида Санчеса, который уже перешёл в «Макларен».