Фонд экс-пилота Ф-1 Никиты Мазепина написал открытое письмо президенту МОК Баху

Фонд бывшего российского пилота Формулы-1 Никиты Мазепина «Мы выступаем как один» написал открытое письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«Уважаемый господин президент! Миссия Олимпийских игр и олимпийского движения заключается в том, чтобы объединять весь мир, способствовать принятию различных точек зрения. Это основополагающий принцип, согласно которому спорт является нейтральным и должен быть неподвластен политическим, религиозным или любым другим формам вмешательства.

Заложенные в олимпийской хартии основные принципы предусматривают соблюдение прав и свобод участников в отсутствие какой-либо формы дискриминации — расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса. Именно поэтому ни один спортсмен не должен быть отстранён от соревнований из-за принадлежности к конкретной стране или национальной сборной.

Олимпийское движение и Олимпийские игры обладают безусловной ценностью для всего человечества именно благодаря соблюдению всех традиций и устоев, заложенных ещё в древние времена и возрождённых Пьером де Кубертеном, заявившим: «О спорт, ты — мир!»

Всё больше представителей международного спортивного сообщества высказываются в поддержку качества и уровня международных соревнований, которые в отсутствие сильнейших спортсменов становятся менее зрелищными и конкурентоспособными как для болельщиков, так и для самих спортсменов. Решения международных федераций о проверке отдельных спортсменов при допуске к состязаниям противоречат представлениям о том, каким должен быть спорт. Разрушение олимпийских традиций и устоев не способствует развитию международного спорта — это уже не вызывает никаких сомнений.

Спортивный арбитражный суд (CAS) снял санкции со всех российских спортсменов.

Благотворительный фонд «Мы выступаем как один», созданный с целью поддержки спортсменов, отстранённых от международных соревнований по неспортивным причинам, твёрдо придерживается позиции, что все без исключения спортсмены должны иметь равные условия для допуска к участию в Олимпийских играх. В частности, возможность участвовать в командных видах спорта, не проходить какие-либо индивидуальные проверки, выходящие за рамки олимпийской хартии и требований антидопингового комитета.

Фонд «Мы выступаем как один» призывает всех, кто разделяет эти убеждения, присоединиться к сбору подписей под открытым письмом в адрес Международного олимпийского комитета — спортсменов и наших дружественных международных партнёров, подтверждая тем самым единство спортивного духа во всём мире», — говорится в тексте письма.

Напомним, фонд Мазепина был основан для помощи спортсменам, которые, как и Никита, были отстранены от международных соревнований по причинам, не связанным со спортом.