В «Ред Булл» получили предложение о продаже «Альфа Таури» за $ 800 млн и дали ответ

Австрийская компания «Ред Булл» отклонила несколько предложений, касающихся продажи команды Формулы-1 «Альфа Таури». Одно из предложений было на сумму не менее $ 800 млн. Об этом информирует Racingnews365. «Альфа Таури», напомним, принадлежит корпорации «Ред Булл».
Как сообщает источник, реструктуризация «Альфа Таури» указывает на то, что команда не будет продаваться в обозримом будущем.
В настоящий момент «Альфа Таури» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе одно очко.
«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:
Ранее стало известно, что гоночный директор итальянского гоночного коллектива «Феррари» Лоран Мекис подписал контракт с «Альфа Таури». Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году.
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