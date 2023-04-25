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В «Ред Булл» получили предложение о продаже «Альфа Таури» за $ 800 млн и дали ответ

В «Ред Булл» получили предложение о продаже «Альфа Таури» за $ 800 млн и дали ответ
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Австрийская компания «Ред Булл» отклонила несколько предложений, касающихся продажи команды Формулы-1 «Альфа Таури». Одно из предложений было на сумму не менее $ 800 млн. Об этом информирует Racingnews365. «Альфа Таури», напомним, принадлежит корпорации «Ред Булл».

Как сообщает источник, реструктуризация «Альфа Таури» указывает на то, что команда не будет продаваться в обозримом будущем.

В настоящий момент «Альфа Таури» занимает девятое место в Кубке конструкторов, имея в активе одно очко.

«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:

Ранее стало известно, что гоночный директор итальянского гоночного коллектива «Феррари» Лоран Мекис подписал контракт с «Альфа Таури». Официальный переход Мекиса может состояться либо в этом, либо в следующем году.

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Источник: гоночный директор «Феррари» покинет команду ради перехода в «Альфа Таури»
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