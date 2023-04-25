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В «Альпин» раскрыли детали обновлений, от которых ожидают заметного шага вперёд

В «Альпин» раскрыли детали обновлений, от которых ожидают заметного шага вперёд
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Технический директор «Альпин» Мэтт Харман высказался о предстоящих обновлениях болида, которые ожидаются на ближайшем этапе Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.

«В Баку мы привезём новое днище среди прочих аэродинамических и механических элементов. Затем у нас планируется дальнейшее развитие на следующей гонке в Майами, а после этого есть кое-что для Имолы. Это будет продолжаться в течение всего сезона, и на большинстве этапов у нас планируются дополнительные обновления. В краткосрочной перспективе то, что мы готовим до Баку, Майами и Имолы, является разумным шагом, пускай и не таким значительным, как это преподносят в СМИ в последние недели. Важно, чтобы мы сохраняли этот темп развития, если хотим продолжать двигаться вперёд в соответствии с ожиданиями. Следует отдать должное работе, которую ведут за кулисами на заводах в Вири и Энстоуне, чтобы мы достигали целей в том, что касается разработки и поиска улучшений, которые позволят сделать машину быстрее», — приводит слова Хармана пресс-служба команды.

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