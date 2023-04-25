Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер — о возможном уходе Ферстаппена: это не убьёт Формулу-1

Ральф Шумахер — о возможном уходе Ферстаппена: это не убьёт Формулу-1
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер прокомментировал возможный уход Макса Ферстаппена из Формулы-1 из-за увеличения количества спринтов.

«Это не убьёт Формулу-1. Прошлое, настоящее и будущее показали или покажут, что Формула-1 намного больше, чем любой отдельный человек. Берни Экклстоун тоже ушёл, а без него Формула-1 не существовала бы — и сейчас она успешна как никогда. Исходя из этого, Ферстаппен должен либо собрать вещи и уйти, либо просто принять всё как есть.

Я понимаю его позицию, потому что существует много рисков из-за увеличения количества спринтов. Но тем не менее ему платят за то, чтобы он с этим согласился. Но опять же если он хочет уйти, то он должен уйти. Это не убьёт Формулу-1, как бы он мне ни нравился», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023