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В Ф-1 утвердили отдельную квалификацию для спринта. Формат дебютирует на ГП Азербайджана

В Ф-1 утвердили отдельную квалификацию для спринта. Формат дебютирует на ГП Азербайджана
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Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новый формат гоночного уикенда, который подразумевает введение дополнительной квалификации для спринтерской гонки.

Новый формат дебютирует на Гран-при Азербайджана, который пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.

Таким образом, согласно новому утверждённому формату, в пятницу пройдёт свободная практика, а затем стандартная квалификация для основной гонки. В субботу пройдёт квалификация к спринту, а затем и сама спринтерская гонка.

Стоит отметить, что во второй квалификации так же, как и в стандартной, будут три сегмента, но короче: 12, 10 и 8 минут соответственно.

После трёх этапов нового сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов на первом месте «Ред Булл».

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