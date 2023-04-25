В Ф-1 утвердили отдельную квалификацию для спринта. Формат дебютирует на ГП Азербайджана

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новый формат гоночного уикенда, который подразумевает введение дополнительной квалификации для спринтерской гонки.
Новый формат дебютирует на Гран-при Азербайджана, который пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.
Таким образом, согласно новому утверждённому формату, в пятницу пройдёт свободная практика, а затем стандартная квалификация для основной гонки. В субботу пройдёт квалификация к спринту, а затем и сама спринтерская гонка.
Стоит отметить, что во второй квалификации так же, как и в стандартной, будут три сегмента, но короче: 12, 10 и 8 минут соответственно.
После трёх этапов нового сезона Формулы-1 в общем зачёте пилотов лидирует действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов на первом месте «Ред Булл».
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