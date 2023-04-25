В Формуле-1 разъяснили шинные нюансы новой спринтерской квалификации

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новый формат гоночного уикенда, который затрагивает изменения в распределении шин.
Новый формат дебютирует на Гран-при Азербайджана, который пройдёт в столице, Баку, с 28 по 30 апреля.
Для спринта в Баку распределение сухих шин будет выглядеть следующим образом: два комплекта «хард», четыре комплекта «медиум» и шесть «софт».
Возврат шин будет ограничен только после первого практического заезда и спринта. Для каждого спринта будет ограничен один комплект неиспользованных сухих шин обязательной спецификации.
Таким образом, распределение шин на квалификацию спринта выглядит так:
Первый сегмент — один комплект «медиума»;
Второй сегмент — один комплект «медиума»;
Третий сегмент — один комплект «софта».
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