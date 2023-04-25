Эллисон высказался о возвращении на пост технического директора «Мерседеса»

Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон высказался о возвращении на свой пост, где он сменил Майка Эллиота, который, в свою очередь, теперь будет заниматься общими и стратегическими вопросами в команде.
«Мы поговорили с Майком, оценили свои возможности и решили, что вдвоём можем сделать намного больше, если поменяемся обязанностями. Возможно, я лучше подхожу для краткосрочной борьбы за чемпионство, а он — «шахматист», лучше подходит для выполнения обязанностей, которые я выполнял ранее.
Решение не зависело от выступлений в какой-то конкретный уикенд. Это просто трезвая оценка способностей нашего с Майком дуэта», — сказал Эллисон в подкасте F1 Nation.
После трёх этапов нового сезона Формулы-1 «Мерседес» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов.
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