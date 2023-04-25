Экс-советница Тото Вольфа обвинила главу ФИА Мохаммеда бен Сулайема в сексизме

Экс-советница руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, бывшая сотрудница Международной автомобильной федерации (ФИА) Шайла-Энн Рао в письменном виде сообщила о сексистском поведении со стороны главы организации Мохаммеда бен Сулайема, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что письмо было написано перед уходом Рао из ФИА в декабре 2022 года, но в итоге расследования не произошло.

По информации источника, некоторые действующие и бывшие сотрудники ФИА также подтвердили факт неподобающего поведения бен Сулайема. В частности, отмечается, что он кричал на подчинённую в паддоке на Гран-при Бельгии, и та чувствовала себя униженной таким обращением.

При этом некоторые источники издания заявили, что бен Сулайем был груб с сотрудницей, но они не согласны с обвинением в сексизме.

Ранее Мохаммеда бен Сулайема уже обвиняли в сексизме из-за его фразы на старом сайте главы ФИА от 2021 года. Тогда он, будучи участником ралли, написал, что не любит женщин, так как они считают себя умнее мужчин.