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Гюнтер Штайнер поддержал решение ФИА ввести отдельную квалификацию для спринта

Гюнтер Штайнер поддержал решение ФИА ввести отдельную квалификацию для спринта
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о решении Международной автомобильной федерации (ФИА) ввести отдельную квалификацию для спринта.

Новый формат впервые будет опробован на Гран-при Азербайджана, который пройдёт в Баку с 28 по 30 апреля.

«Я определённо предпочитаю новый формат, потому что субботняя утренняя тренировка довольно бессмысленна, поскольку вы не можете ничего изменить в машине. Вы просто выезжаете на трассу, проезжаете круги и пытаетесь понять, какие выбрать шины. Не думаю, что это очень интересно для болельщиков. Вторая квалификация намного лучше для зрителей, а также для нас, потому что мы взволнованы этим. На выходных две квалификации и две гонки, и, думаю, это хорошо для нашего спорта», — цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

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