Представитель ФИА прокомментировал скандал с обвинением главы организации в сексизме
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Представитель ФИА прокомментировал скандал с обвинением главы организации Мохаммеда бен Сулайема в сексистском поведении.
«Шайла-Анн Рао была временным директором ФИА с 1 июня 2022 года, а затем стала временным генеральным секретарём по автоспорту. В ноябре 2022 года обе стороны решили, что она покинет эту должность. Были согласованы взаимные условия конфиденциальности, как это принято в бизнесе. Ни одна из сторон не обращалась в Комитет по этике ФИА», — приводит слова представителя ФИА Daily Mail.
Напомним, ранее экс-советница руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, бывшая сотрудница Международной автомобильной федерации (ФИА) Шайла-Энн Рао в письменном виде сообщила о сексистском поведении со стороны главы организации Мохаммеда бен Сулайема.
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