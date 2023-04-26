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«Быть лучше во всём». Льюис Хэмилтон продемонстрировал актуальную физическую форму

«Быть лучше во всём». Льюис Хэмилтон продемонстрировал актуальную физическую форму
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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Льюис показал, как работает над физической формой.

«Что означает быть мотивированным? Для меня это означает выбор в пользу того, чтобы заставить себя быть лучше во всём. В работе, в творческой деятельность, в жизни в целом. Мотивация означает заботу о себе, тренировку ума, тела и стремление к прогрессу, каким бы незначительным он ни казался. Мне не привыкать к трудным временам. Когда они приходят, кажется, что двигаться дальше невозможно. Однако этот негатив ненастоящий, он лишь в сознании, и я знаю, что у тебя есть силы, чтобы его преодолеть», — подписал фото Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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